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المرأة

كانت غارقة في النوم.. حفيد فنانة شهيرة ينقذها من حريق اندلع في منزلها

Lebanon 24
19-11-2024 | 14:41
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نجت الفنانة المصرية نهال عنبر من كارثة حقيقة، بعدما نشب حريق داخل منزلها صباح اليوم الثلاثاء وهي نائمة.

وكشفت نهال عنبر تفاصيل الحريق، حيث أكدت أن"الحريق نشب في ساعة مبكرة من الصباح، حيث كانت غارقة في النوم، واشتعلت لوحة الكهرباء الرئيسية والمغذية لكل الغرف، بعدما حدث تسريب ماء ووصل إلى تلك اللوحة التي انفجرت وتسببت في الحريق".
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وأضافت عنبر أن" كل ذلك حدث بالقرب من الغرفة التي كانت تنام بها، إلا أن العناية الإلهية قد أنقذتها من تلك الكارثة، حيث كان معها بالمنزل حفيدها ونجلها المخرج حسام الحسيني، الذي كان نائماً أيضاً، إلا أن حفيدها شاهد الحريق أثناء استيقاظه وصرخ بصوت عالٍ وذهب لإيقاظ والده، حيث هرع نجلها حسام مفزوعاً واستطاع السيطرة على الحريق قبل أن يتفاقم".

وتابعت نهال عنبر أنها استيقظت من النوم على الصراخ وهي لا تعلم ماذا يحدث، حيث عاشت لحظات مرعبة حتى تمام إخماد الحريق، واتصل بعدها نجلها حسام حسني ببعض الفنيين الذين حضروا إلى المنزل لإصلاح لوحة الكهرباء ومنع تسريب المياه. (العربية) 
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