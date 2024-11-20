Advertisement

المرأة

ممثلة لبنانية منزعجة: نحنا عاطفيين ومنوثق عالعمياني واللي عم نعيشوا ما حدا بيشعر فيه

Lebanon 24
20-11-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1281105-638677064430648527.jpg
Doc-P-1281105-638677064430648527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت الممثلة ليليان نمري عن حزنها وغضبها من الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق عدة، عبر حسابها على انستغرام.
ونشرت نمري صورة بخلفية سوداء عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "يوم عن يوم عم نتأكد انو عايشين على ما يدبر الله، لبنان خلص ونحنا خلصنا وحكاية بريق الزيت ما رح تخلص، منك العوض وعليك العوض يا الله عا كل دقيقة راحت من عمرنا وعا كل شهيد من اي طائفة ومنطقة كان من الـ75 لليوم وعا كل خسارة جسدية انسانية ومادية وفكرية ونفسية عشناها وبكيناها وكل حلم ضاع وعا كل كذبة صدقناها وعا كل فرصة خسرناها وعا كل شب ودعناه وعا اهالينا اللي راحوا وخايفين علينا وعا كل غلطة غلطناها بحق حالنا وصدقنا انو بكرا أحلا وعا كل لحظة نسينا فيا انو الله بسماه بس هوي اللي رح يخلصنا".
Advertisement
وتابعت: "نحنا ضعاف وعاطفيين ونضاف ومنوثق عالعمياني واللي عم نعيشوا ما حدا بيشعر فيه الا اللي بس مرق فيه نحنا نضاف بس كذابين أكبر كذابين لمن يسألونا كيفكن ونقلن نحنا مناح ولك نحنا مش مناح ما بقى تسألونا". (lbc)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:21 | 2024-11-20
02:04 | 2024-11-20
01:21 | 2024-11-20
23:00 | 2024-11-19
16:19 | 2024-11-19
15:38 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24