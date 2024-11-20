"آخر همّي".. نادين نسيب نجيم تتحدث عن طلاقها وسبب إخفاء تفاصيله (فيديو)





وقالت نادين خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc: "وقت طلاقي كنت في عز نجاحي، أخدت جايزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان الفضائيات في مصر، وبعدها بيومين أعلنت الطلاق".

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وأضافت: "أنا شخص آخر همّي رأي المجتمع طالما ما بعمل شي غلط، وطلع أخبار وتحليلات كتير، لكن أنا ما قلت ليه اتجوّزت وما هقول ليه اتطلّقت". كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، سرّ تجنّبها الحديث عن أسباب طلاقها، مؤكدةً أنها ترى الأمر موضوعاً شخصياً.وقالت نادين خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc: "وقت طلاقي كنت في عز نجاحي، أخدت جايزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان الفضائيات في مصر، وبعدها بيومين أعلنت الطلاق".وأضافت: "أنا شخص آخر همّي رأي المجتمع طالما ما بعمل شي غلط، وطلع أخبار وتحليلات كتير، لكن أنا ما قلت ليه اتجوّزت وما هقول ليه اتطلّقت".









وأكدت نادين نجيم أنها تهتم بولديها أكثر من كلام الناس، قائلةً: "كان في ولدين صغار بدّي ربّيهم وإهتم فيهم، وعاملة نجاح كبير وعندي تحضير لمسلسل 2020، ووقتها طلعت حملات للتشويش على نجاحي حتى تنهار نفسيتي، لكن نفيت حالي بالتصوير والشغل والبيت وبس". (لها)