ابنتها كشفت المفاجأة.. طبيب تجميل حَقَن بوتوكس لفنانة شهيرة داخل أحبالها الصوتية بالخطأ!

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تحدثت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري، عن السبب الذي جعلها تتخصص في مجال الكيمياء وعلى وجه التحديد العناية البشرة، لافتة إلى أن والدتها أصالة هي السبب في ذلك، حيث أن والدتها تعرضت لأخطاء تجميلية في وجهها.وقالت في تصريحات تلفزيونية: "حصل حاجات كتير أوي لماما كانت ترند وهي جربتها وعملتها وحصلها أعراض جانبية وحشة جدا، صولا بيبي وبتصدق أي حاجة ممكن حد يقولها عندي إبرة الفنكوش تصدق»".وأضافت: "عملت كذا إجراء نتيجتهم مكانتش حلوة وحصل تدمير بدل التجميل، مرة حقنت بوتوكس دخل جوا الأحبال الصوتية بتاعتها ومعرفتش تغني وكان عندها حفلة كبيرة أوي".وأشارت شام إلى أن الطبيب الذي أجرى عملية تجميلية ناجحة لأصالة قد يخطئ مع آخرين/ فالأمر لا يتعلق بالطبيب وإنما يتعلق بالبشرة. (نواعم)