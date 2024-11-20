18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ممثلة تستعرض فرشاة أسنانها المطلية بالذهب!
Lebanon 24
20-11-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احدثت الممثلة الهندية كيارا أدفاني جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لفرشاة أسنانها المطلية بالذهب.
وشاركت كيارا متابعيها عبر خاصية ستوري على حسابها في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها وهي تحمل فرشاة أسنان مطلية بالذهب في يدها، وترتدي قميصاً أبيض كبير الحجم، وأرفقتها بتعليق: "أخبرني أنك سندي من دون أن تخبرني أنك سندي".
Advertisement
ووفقاً لوسائل الإعلام الهندية، إن هذه العادة تتعلق بجذور كيارا السندية، ومن المعروف عن أهل السند حبهم لكل ما هو مبهرج، لذا فإن فرشاة الأسنان الذهبية اللامعة التي ظهرت في الصورة تتناسب تماماً مع هذه الصورة النمطية الثقافية.
وعلى الرغم من تفاعل البعض مع منشور كيارا وإيجادهم نكتتها مضحكة، كان هناك العديد من التعليقات السلبية التي اتهمتها بـ "التباهي"، وجاء في أحد التعليقات: "هل هذا ما أصبحنا نعتبره فخامة؟".
المصدر: AE 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
Lebanon 24
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
04:16 | 2024-11-20
20/11/2024 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
05:15 | 2024-11-20
20/11/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كتلٌ قطبيّة شديدة البرودة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان يوم الأحد
Lebanon 24
كتلٌ قطبيّة شديدة البرودة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان يوم الأحد
10:33 | 2024-11-20
20/11/2024 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
10:02 | 2024-11-20
20/11/2024 10:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
14:48 | 2024-11-20
20/11/2024 02:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:51 | 2024-11-20
ابنتها كشفت المفاجأة.. طبيب تجميل حَقَن بوتوكس لفنانة شهيرة داخل أحبالها الصوتية بالخطأ!
08:36 | 2024-11-20
"آخر همّي".. نادين نسيب نجيم تتحدث عن طلاقها وسبب إخفاء تفاصيله (فيديو)
06:33 | 2024-11-20
ممثلة لبنانية منزعجة: نحنا عاطفيين ومنوثق عالعمياني واللي عم نعيشوا ما حدا بيشعر فيه
04:21 | 2024-11-20
"ما رح سامح بحياتي"... اليسا توجه رسالة قاسية لمن تخلى عن لبنان
02:04 | 2024-11-20
رسالة غامضة من غادة عبد الرازق تثير حيرة جمهورها... هذا ما كتبته في منشور على حسابها
01:21 | 2024-11-20
طبعت مساحة لبنان على رقبتها... صورة لوشم ماريلين نعمان الجديد
فيديو
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
21/11/2024 02:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
21/11/2024 02:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
21/11/2024 02:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24