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المرأة

ممثلة تستعرض فرشاة أسنانها المطلية بالذهب!

Lebanon 24
20-11-2024 | 14:00
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احدثت الممثلة الهندية كيارا أدفاني جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لفرشاة أسنانها المطلية بالذهب.

وشاركت كيارا متابعيها عبر خاصية ستوري على حسابها في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها وهي تحمل فرشاة أسنان مطلية بالذهب في يدها، وترتدي قميصاً أبيض كبير الحجم، وأرفقتها بتعليق: "أخبرني أنك سندي من دون أن تخبرني أنك سندي".
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ووفقاً لوسائل الإعلام الهندية، إن هذه العادة تتعلق بجذور كيارا السندية، ومن المعروف عن أهل السند حبهم لكل ما هو مبهرج، لذا فإن فرشاة الأسنان الذهبية اللامعة التي ظهرت في الصورة تتناسب تماماً مع هذه الصورة النمطية الثقافية.

وعلى الرغم من تفاعل البعض مع منشور كيارا وإيجادهم نكتتها مضحكة، كان هناك العديد من التعليقات السلبية التي اتهمتها بـ "التباهي"، وجاء في أحد التعليقات: "هل هذا ما أصبحنا نعتبره فخامة؟".
 
المصدر: AE 24
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