مجدداً.. رانيا يوسف تثير الجدل بقرارها المفاجئ وهذا ما كشفته (صورة)

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وأعلنت رانيا يوسف عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي في أبو ظبي ، وذلك بعدما اتجهت للغناء في الفتره الأخيرة، ودخلت عالم الكليبات لتصبح فنانة شاملة.واعترض الجمهور على قرار رانيا يوسف، وطالبوها بالتركيز في التمثيل وترك الغناء والرقص، ولكنّها رفضت وأعلنت عن تصوير اغنية جديدة، وافتتاح مدرسة الرقص في منتصف الشهر المقبل.