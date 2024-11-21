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المرأة

مجدداً.. رانيا يوسف تثير الجدل بقرارها المفاجئ وهذا ما كشفته (صورة)

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:37
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أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل مجدداً بإعلانها عن "بيزينيس" خاص بها من نوع آخر في الإمارات بجانب التمثيل.
وأعلنت رانيا يوسف عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي في أبو ظبي ، وذلك بعدما اتجهت للغناء في الفتره الأخيرة، ودخلت عالم الكليبات لتصبح فنانة شاملة.
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واعترض الجمهور على قرار رانيا يوسف، وطالبوها بالتركيز في التمثيل وترك الغناء والرقص، ولكنّها رفضت وأعلنت عن تصوير اغنية جديدة، وافتتاح مدرسة الرقص في منتصف الشهر المقبل.


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