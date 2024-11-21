20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
يفستان أسود وعقد ألماس.. ممثلة تركية شهيرة تطل من الرياض: أنا مندهشة للغاية (فيديو)
Lebanon 24
21-11-2024
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
زارت الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكوستون، المعروفة باسم "عاصي" من مسلسلها الشهير، مدينة الرياض، للمرة الأولى، وذلك لحضور حدث ضخم، أقيم أمس، على هامش فعاليات "موسم الرياض".
وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً أسود، وعقد ألماس، وأقراطاً متدلية من الألماس في معرض كريستيان ديور، الذي افتتح في المتحف الوطني السعودي بالرياض.
Advertisement
ووثقت بويوكستون هذه الزيارة من خلال مجموعة صور نشرتها عبر خاصية "القصص" على حسابها الشخصي بإنستغرام، وعلقت قائلة: "لقد كانت ليلة رائعة في معرض ديور، مصمم الأحلام، في الرياض. والآن حان وقت العودة إلى المنزل".
كما شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو يوثق زيارة الممثلة التركية لمعرض ديور، وأعربت خلاله عن سعادتها بوجودها في الرياض، قائلة: "هذه هي المرة الأولى لي في الرياض، وأنا مندهشة حقاً بهذه المدينة".
وتابعت: "لقد استطعت زيارة بعض الأماكن، وبالنسبة إلى الديكورات والهندسة المعمارية، فأنا مندهشة للغاية". (سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
14:48 | 2024-11-20
20/11/2024 02:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تطلّق زوجها بنفسها بعد أقل من 7 أشهر على زواجهما.. وتُهدد بفضح المستور (فيديو)
Lebanon 24
فنانة تطلّق زوجها بنفسها بعد أقل من 7 أشهر على زواجهما.. وتُهدد بفضح المستور (فيديو)
02:11 | 2024-11-21
21/11/2024 02:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسية البنطلون".. عارضة أزياء لبنانية شهيرة بإطلالات جريئة جدا في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون".. عارضة أزياء لبنانية شهيرة بإطلالات جريئة جدا في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
04:45 | 2024-11-21
21/11/2024 04:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد عن "قصف الضاحية".. لماذا توقفت الغارات؟
Lebanon 24
سرّ جديد عن "قصف الضاحية".. لماذا توقفت الغارات؟
15:42 | 2024-11-20
20/11/2024 03:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عند مداخل بلدة شمالية.. من أوقفت "المخابرات"؟
Lebanon 24
عند مداخل بلدة شمالية.. من أوقفت "المخابرات"؟
15:36 | 2024-11-20
20/11/2024 03:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:16 | 2024-11-21
فنانة تنشر صورة شهداء الجيش اللبناني في الصرفند وبرج الملوك.. وتوجّه رسالة مؤثرة
08:04 | 2024-11-21
"أعادي سندريلا الشاشة السورية".. وفاء موصللي تكشف سبب رفضها في البداية تمثيل دور "فريال" في باب الحارة (فيديو)
07:37 | 2024-11-21
مجدداً.. رانيا يوسف تثير الجدل بقرارها المفاجئ وهذا ما كشفته (صورة)
04:25 | 2024-11-21
"لن أنتظر القضاء"... فنانة شهيرة تطلّق زوجها بنفسها بعد فترة زواج قصيرة (فيديو)
03:22 | 2024-11-21
"سرقة قلادة أم كلثوم الذهبية في مصر"... حفيدتها تكشف التفاصيل
02:06 | 2024-11-21
من دون خطيبها.. ابنة عاصي الحلاني تستمتع بوقتها في دبي (صور)
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
21/11/2024 18:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
21/11/2024 18:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
21/11/2024 18:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24