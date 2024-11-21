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المرأة

يفستان أسود وعقد ألماس.. ممثلة تركية شهيرة تطل من الرياض: أنا مندهشة للغاية (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:17
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زارت الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكوستون، المعروفة باسم "عاصي" من مسلسلها الشهير، مدينة الرياض، للمرة الأولى، وذلك لحضور حدث ضخم، أقيم أمس، على هامش فعاليات "موسم الرياض".

وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً أسود، وعقد ألماس، وأقراطاً متدلية من الألماس في معرض كريستيان ديور، الذي افتتح في المتحف الوطني السعودي بالرياض.
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ووثقت بويوكستون هذه الزيارة من خلال مجموعة صور نشرتها عبر خاصية "القصص" على حسابها الشخصي بإنستغرام، وعلقت قائلة: "لقد كانت ليلة رائعة في معرض ديور، مصمم الأحلام، في الرياض. والآن حان وقت العودة إلى المنزل".

كما شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو يوثق زيارة الممثلة التركية لمعرض ديور، وأعربت خلاله عن سعادتها بوجودها في الرياض، قائلة: "هذه هي المرة الأولى لي في الرياض، وأنا مندهشة حقاً بهذه المدينة".

وتابعت: "لقد استطعت زيارة بعض الأماكن، وبالنسبة إلى الديكورات والهندسة المعمارية، فأنا مندهشة للغاية". (سيدتي) 

 

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