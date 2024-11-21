رانيا يوسف تعيش أزمة نفسية.. ما القصة؟

أعلن صناع وأبطال فيلم "أوراق التاروت"، الذي يضم نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم الفنانة رانيا يوسف، عن موعد عرضه بعد سلسلة من التاجيلات.



وقالت إن عرض الفيلم يبدأ في 15 كانون الثاني المقبل بدور السينما المصرية.

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وتجسد رانيا يوسف في الفيلم شخصية تدعى "ماري"، وهي امرأة تعيش أزمة نفسية حادة بعد حادث مفاجئ يغيّر مجرى حياتها تماماً، ويعرّضها لسلسلة من المشكلات العاطفية والاجتماعية. فيما تقدّم سمية الخشاب ومي سليم أدواراً مليئة بالصراع الداخلي خلال أحداث الفيلم.



فيلم "أوراق التاروت" من بطولة رانيا يوسف، وسمية الخشاب، ومي سليم، ومحمد عز، ومنذر رياحنة، وعبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، ونورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس. من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.



وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد هددت بإيقاف تصاريح فيلم "أوراق التاروت"، بسبب مخالفة صناعه لقرار منع مشاركة "البلوغرز" في الأعمال الفنية.





