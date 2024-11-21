Advertisement

فنون ومشاهير

رانيا يوسف تعيش أزمة نفسية.. ما القصة؟

Lebanon 24
21-11-2024 | 14:54
A-
A+
Doc-P-1281874-638678232029566222.jpg
Doc-P-1281874-638678232029566222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن صناع وأبطال فيلم "أوراق التاروت"، الذي يضم نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم الفنانة رانيا يوسف، عن موعد عرضه بعد سلسلة من التاجيلات.

وقالت إن عرض الفيلم يبدأ في 15 كانون الثاني المقبل بدور السينما المصرية.
Advertisement
وتجسد رانيا يوسف في الفيلم شخصية تدعى "ماري"، وهي امرأة تعيش أزمة نفسية حادة بعد حادث مفاجئ يغيّر مجرى حياتها تماماً، ويعرّضها لسلسلة من المشكلات العاطفية والاجتماعية. فيما تقدّم سمية الخشاب ومي سليم أدواراً مليئة بالصراع الداخلي خلال أحداث الفيلم.

فيلم "أوراق التاروت" من بطولة رانيا يوسف، وسمية الخشاب، ومي سليم، ومحمد عز، ومنذر رياحنة، وعبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، ونورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس. من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد هددت بإيقاف تصاريح فيلم "أوراق التاروت"، بسبب مخالفة صناعه لقرار منع مشاركة "البلوغرز" في الأعمال الفنية.


 

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:36 | 2024-11-21
14:00 | 2024-11-21
10:16 | 2024-11-21
09:17 | 2024-11-21
08:04 | 2024-11-21
07:37 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24