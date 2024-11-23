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المرأة

باريس هيلتون تكشف: كلِّي طبيعية ولم أجرِ أي عملية تجميل

Lebanon 24
23-11-2024 | 06:13
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كشفت النجمة باريس هيلتون في آخر لقاء لها أنها لم تُجرِ أي عملية تجميل، وتحدثت عن روتينها للحفاظ على بشرتها ونقائها.

ففي حديثها مع زاك سانغ في حلقة من البودكاست الذي يحمل نفس الاسم، كشفت باريس هيلتون، البالغة من العمر 43 عاماً، أنها لم تُجرِ أى إجراءات تجميلية، حيث قالت لسانغ: "أشعر بالفخر حقاً لأنني طبيعية تماماً". وعن سر احتفاظها ببشرتها متوهجة، قالت إنها تبتعد عن الشمس، ولم تقم أبداً بأي حقن بوتوكس أو مواد قابلة للحقن أو جراحة أو أي شيء آخر.
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كما كشفت أيضاً أن والدتها كاثي هيلتون علَّمتها حيل ونصائح العناية بالبشرة في سن مبكرة، قالت إن والدتها أخبرتها عندما كانت في الثامنة من عمرها أن تبتعد عن الشمس، وأضافت: "ثم علمتني روتين العناية بالبشرة المذهل المكون من 10 خطوات. لذلك كنت أفعل ذلك حرفياً منذ أن كنت في الثامنة من عمري".

وكشفت أيضاً أنها حرصت على تجهيز منزلها بمستلزمات "النادي الصحي أو SPA" الأساسية للحفاظ على روتين العناية بالبشرة. وقالت: "لقد قمت أيضاً ببناء سبا في منزلي يسمى Sliving Spa. يحتوي على مصابيح LED الأكثر روعة وأجهزة hydrafacial وغرفة الضغط العالي والعلاج بالتبريد. إنه سبا حقيقي".

وعلى الرغم من ابتعادها عن أشعة الشمس، كشفت باريس هيلتون أنها تحصل على بشرة برونزية من خلال استخدام رذاذ تسمير البشرة. 
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