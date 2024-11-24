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المرأة

تناولت نفس الوجبة لمدة 25 عامًا ولا تضحك أبدًا.. ما قصة فيكتوريا بيكهام؟

Lebanon 24
24-11-2024 | 01:00
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كشفت مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام عن السر وراء مظهرها الجاد وابتسامتها النادرة في الصور على مر السنين، مشيرة إلى أن السبب يكمن في انعدام ثقتها ببشرتها التي عانت مشاكلها منذ المراهقة.
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وخلال مقابلة مع The Telegraph، تحدثت بيكهام، البالغة من العمر 50 عامًا، عن شعورها بعدم الراحة أثناء التقاط الصور بسبب حب الشباب وتأثيره على ثقتها، مضيفة أن هذه المشكلات دفعتها إلى طلب المشورة من خبراء البشرة واتباع روتين صارم للعناية بجمالها.

وقالت فيكتوريا: "ربما بدوت صارمة في الكثير من الصور، لكن الحقيقة أنني كنت أشعر بعدم الارتياح الشديد".

وأشارت بيكهام إلى أن نظامها الغذائي المحدود كان له تأثير مباشر على مشاكل بشرتها، حيث امتنعت عن تناول اللحوم والقمح لسنوات. زوجها، لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام، كشف سابقًا أنها تناولت نفس الوجبة يوميًا لمدة 25 عامًا: سمك مشوي وخضروات مطهوة على البخار.

في السنوات الأخيرة، بدأت المصممة الشهيرة بالتصالح مع مظهرها، وأصبحت أكثر جرأة في إظهار بشرتها الطبيعية، حتى أنها حضرت مناسبات رسمية بالكاد تضع المكياج. وأكدت: "الآن أشعر براحة كافية للظهور على السجادة الحمراء بمكياج بسيط للغاية".

فيكتوريا، التي اشتهرت كعضو في فرقة Spice Girls، أكدت أنها لم تعد تهتم بفكرة الشهرة كما كانت في الماضي. وقالت لمجلة Harper's Bazaar: "لقد كنت أفعل هذا لفترة طويلة. في الخمسين، هناك أشياء أهم للتركيز عليها". (dailymail)




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