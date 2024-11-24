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المرأة
زوجة الملك تشارلز تكسر قاعدة ملكية هامة
Lebanon 24
24-11-2024
|
03:00
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في موقف غير متوقع خلال فعالية رسمية، كسرت الملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز، أحد القواعد الملكية المعروفة، لكن الأميرة آن، شقيقة الملك، تعاملت مع الموقف بحنكة ودبلوماسية.
خلال حفل تقديم الدكتوراه الفخرية في الأدب للملكة كاميلا بجامعة لندن، تقديرًا لدورها في دعم القراءة والأدب، دعت الملكة كاميلا الأميرة آن للدخول قبلها إلى القاعة، وهو تصرف يعد خرقًا للبروتوكول الملكي، حيث يجب أن تكون الأولوية للملكة كونها الأعلى مرتبة.
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الأميرة آن، المستشارة الرسمية لجامعة لندن، تداركت الموقف بلباقة، ورفضت المرور أولًا بابتسامة خفيفة، مما سمح للملكة كاميلا بالدخول وفقًا للتسلسل الملكي.
هذا الحدث يأتي بعد فترة من غياب الملكة كاميلا عن بعض الفعاليات بسبب عدوى صدرية، وفق بيان صادر عن قصر باكنغهام، ما جعل ظهورها في هذه المناسبة لافتًا للأنظار. (ليالينا)
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