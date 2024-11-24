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المرأة

إبنة عاصي الحلاني احتفلت بعيد ميلاد خطيبها... وهذا ما قالته عنه (صورة)

Lebanon 24
24-11-2024 | 06:28
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احتفلت الشيف دانا الحلاني إبنة الفنان عاصي الحلاني بعيد ميلاد خطيبها آلان سعد.
 
 
ونشرت الحلاني صورة تجمعها بخطيبها، وهي تحتفل بعيد ميلاده.
 
 
وعلّقت دانا على الصورة بالقول: "أحتفل بمن يجعل قلبي يضحك كلّ يومٍ". (رصد لبنان 24)
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24/11/2024 18:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24

دانا الحلاني

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