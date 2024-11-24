إبنة عاصي الحلاني احتفلت بعيد ميلاد خطيبها... وهذا ما قالته عنه (صورة)

احتفلت الشيف دانا الحلاني إبنة الفنان عاصي الحلاني بعيد ميلاد خطيبها آلان سعد.

ونشرت الحلاني صورة تجمعها بخطيبها، وهي تحتفل بعيد ميلاده.

وعلّقت دانا على الصورة بالقول: "أحتفل بمن يجعل قلبي يضحك كلّ يومٍ". (رصد لبنان 24)