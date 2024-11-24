بعد ما أثارت بلبلة كبيرة .. حقيقة حصول ممثلة معروفة على الجنسية المصرية (صورة)

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كشفت الفنانة درة عن مفاجأة حول الأخبار التي ترددت مؤخرًا عن حصولها على الجنسية المصرية، حيث أكدت أنها حصلت بالفعل على الجنسية المصرية ولكن ليس كما أشيع أنها حصلت عليها خلال الايام الماضية، قائلة: "لم أحصل عليها خلال هذه الأيام، لكني حصلت عليها منذ ما يزيد على عام".وأكدت درة أنها حاليًا تحمل الجنسيتين المصرية والتونسية، وتعتز بهما.يُذكر أن درة تعيش بمصر بشكل دائم منذ ما يقرب من 17 عامًا، وتزوجت من المهندس المعماري المصري هاني سعد قبل أربع سنوات.(لها)