Advertisement

المرأة

فيديو يتصدر الترند... اصالة تستأذن زوجها قبل خلعها العباءة خلال حفلها في أبو ظبي

Lebanon 24
24-11-2024 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1283186-638680752496423463.jpeg
Doc-P-1283186-638680752496423463.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، امس، حفلا غنائيا مميزا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد.
وأطلت أصالة على جمهورها بإطلالة عربية، حيث ارتدت عباءة سوداء وتحتها فستان أحمر طويل، لتقدم على المسرح باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، كان ابرزها فيديو يظهر لحظة شعور اصالة بالحر الشديد خلال الغناء، فعمدت الى خلع العباءة واستأذنت زوجها الشاعر العراقي فائق حسن الذي كان جالسا بين الحضور.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:39 | 2024-11-24
10:06 | 2024-11-24
08:03 | 2024-11-24
06:28 | 2024-11-24
04:00 | 2024-11-24
03:00 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24