فيديو يتصدر الترند... اصالة تستأذن زوجها قبل خلعها العباءة خلال حفلها في أبو ظبي

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، امس، حفلا غنائيا مميزا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد.

وأطلت أصالة على جمهورها بإطلالة عربية، حيث ارتدت عباءة سوداء وتحتها فستان أحمر طويل، لتقدم على المسرح باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، كان ابرزها فيديو يظهر لحظة شعور اصالة بالحر الشديد خلال الغناء، فعمدت الى خلع العباءة واستأذنت زوجها الشاعر العراقي فائق حسن الذي كان جالسا بين الحضور.