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المرأة
ما سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها؟
Lebanon 24
24-11-2024
|
23:00
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تسبب غياب الفنانة مي عز الدين عن تشييع جثمان والدتها، في الكثير من الجدل والقلق عليها، خاصة أنها كانت تربطها علاقة قوية بوالدتها الراحلة.
ويعود سبب تغيب مي عن تشييع جثمان والدتها، الى تعرضها لحالة إنهيار بعد صدمة تلقيها خبر الوفاة، وذلك لعدم قدرتها على تقبل الأمر، وإضطر من حولها للتدخل سريعا واعطاءها حقنة مهدئة، وهو ما منعها من التواجد بالجنازة.
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وكان الحاضرون في تشييع جثمان والدة مي عز الدين قد فوجئوا بغيابها عن الجنازة وأن من يتولى دفن الجثمان هو الفنان تامر حسني ومعه مصمم الألعاب النارية الفنان أحمد عصام، والنجمة هنادي مهنا.
كانت الفنانة منة فضالي قد أعلنت خبر الوفاة، حيث نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لمي ووالدتها وعلقت عليها قائلة: "لا حول ولا قوه إلا بالله حبيبتي ربنا يصبر قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكي على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين ربنا يرحمك طنط مها كنتي جميلة وطيبة.. أرجو قراءة الفاتحة". (لها)
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