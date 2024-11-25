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المرأة

ديمة قندلفت تكشف كواليس لقائها مع دانييلا رحمة... وهذا ما قالته لها بعد ارتباطها بناصيف

Lebanon 24
25-11-2024 | 01:38
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كشفت الفنانة السورية ديمة قندلفت عن كواليس الفيديو الذي ظهرت خلاله إلى جانب الفنانة دانييلا رحمة، وهما تتفاعلان مع أغنية النجمة سيلين ديون خلال عرض أزياء المصمم إيلي صعب في حفل "ألف ليلة وليلة" الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.
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وقالت ديمة قندلفت إن اللقاء مع دانييلا رحمة كان هو الأول، ووليد الصدفة وذلك بعد جلوسها بالقرب منها في فعالية "ألف ليلة وليلة".

ووصفت ديمة دانييلا رحمة باللطيفة والقريبة من القلب، مشيرة إلى أن حديثهما كان مقتضبا.

وأضافت: تحدثنا وهنأتها على ارتباطها بالفنان ناصيف زيتون. كنا نحب دانييلا ولكن هذا الحب بات مضاعفا بسبب محبة ناصيف لها. 


بينت بطلة مسلسل "العربجي" أن دانييلا أحبت توثيق هذه اللحظات الخاصة والاستثنائية بفقرة سيلين ديون، مشيرة إلى أنهما كانتا تشعران بالتأثر، وقالت: كانت لحظة استثنائية. سيلين ديون تمثل ذاكرتنا الجميلة، لذلك كان الفيديو الذي صورته دانييلا حقيقيا.


كانت الفنانة دانييلا رحمة قد نشرت فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص إلى جانب الفنانة ديمة قندلفت على وقع أغنيات النجمة سيلين ديون.  

وظهرت قندلفت في الفيديو وهي غير قادرة على السيطرة على مشاعرها، لتقوم بعدها باحتضان رحمة وذرفت الدموع فرحا.

وعلقت دانييلا رحمة على الفيديو قائلة: ما زلت لا أستطيع تجاوز هذه اللحظة. حلم طفولتي سيلين ديون. 
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