لبلبة تنهار من البكاء بسبب والدتها (فيديو)

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قالت لبلبة خلال اللقاء: "في الأيام الأخيرة من حياة والدتي كانت هي أمي وابنتي، وإزاي كنت بأراعيها في أيامها الأخيرة".



أضافت: "فترة مرض والدتي التي كانت مصابة بالسرطان، استغرقت ما يقرب من 17 سنة، وكنت بحس إني باراعي بنتي، وهو شعور جميل".



تابعت: "أنا فقدت أخويا الكبير، ووالدي توفي في المطار، وكان لازم تاني يوم أطلع في حفلة مذاعة على الهواء، وأغني للناس على مسرح سينما قصر النيل، ورجعنا من الدفنة وعملت مكياج وضحكت الناس، وعملت أحلى فقرة وبعدها عيطت كتير"، مضيفة: "أكبر صدمة كانت وفاة والدتي، وقعدت 3 سنين لابسة أسود، وقلعت الأسود لما سمعت كلام جمهوري". حلت الفنانة الكبيرة لبلبة ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، في برنامجه "ABtalks"، الذي يقدمه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، حيث كشفت العديد من الأسرار الخاصة بعلاقتها مع والدها ووالدتها لتدخل في حالة من البكاء أثناء حديثها عن فترة مرض والدتها قبل وفاتها.قالت لبلبة خلال اللقاء: "في الأيام الأخيرة من حياة والدتي كانت هي أمي وابنتي، وإزاي كنت بأراعيها في أيامها الأخيرة".أضافت: "فترة مرض والدتي التي كانت مصابة بالسرطان، استغرقت ما يقرب من 17 سنة، وكنت بحس إني باراعي بنتي، وهو شعور جميل".تابعت: "أنا فقدت أخويا الكبير، ووالدي توفي في المطار، وكان لازم تاني يوم أطلع في حفلة مذاعة على الهواء، وأغني للناس على مسرح سينما قصر النيل، ورجعنا من الدفنة وعملت مكياج وضحكت الناس، وعملت أحلى فقرة وبعدها عيطت كتير"، مضيفة: "أكبر صدمة كانت وفاة والدتي، وقعدت 3 سنين لابسة أسود، وقلعت الأسود لما سمعت كلام جمهوري".







واستكملت لبلبة: "أنا عالجت والدتي في باريس، والدكتور الفرنساوي قال قدامها من 4 الى 6 سنين، لكن توفيت بعد 9 سنين".



أوضحت لبلبة أنها فقدت أيضًا مجموعة من أقرب أصدقائها في الوسط الفني قائلة: "أنا مش بس فقدت أهلي، فقدت أصحابي، المخرج الكبير عاطف الطيب اللي طلعني بشكل مختلف وطول عمري الفني وأخذت جوائز، وفقدت وحيد حامد وأحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ودكتور رفيق الصبان".



وعن مشوارها الفني قالت لبلة إنها تشعر بأنها جاءت في هذا العالم بالخطأ، مضيفة: "من صغر سني وأنا كنت بقلد أي شخص، وكنت أرقص على أي نوع من الموسيقي"، مؤكدة: "أنا جيت غلط، وأعترف إني جيت غلط، وتحولت لأهم فرد في العائلة، ليس في الدلع، خاصة أني أكتر واحدة تحملت مسؤولية والدتها، وكانت عايشة معي خلال فترة مرضها".



أضافت: "اشتغلت في أعمال فنية مجبرة عليها بسبب التزاماتي المادية تجاه أسرتي، وأنا أعطيت الفن حياتي كلها، وهذه الفترة أختار أعمالي الفنية بعناية لأن الجمهور أعطاني كثيرًا، ولذلك أحاول تقديم أعمال فنية يستفيد منها جميعًا". (لها)