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توقيف نجمة تلفزيون الواقع على "نتفليكس" في المطار.. بمَ تورّطت؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 15:30
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القت الشرطة البريطانية القبض على نجمة تلفزيون الواقع على منصة "نتفليكس"، أولغا بيدنارسكا، وهي تحاول تهريب مخدرات بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني إلى المملكة المتحدة على متن رحلة العودة من تايلاند.
 
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ووفقاً لـ"دايلي ميل"، تم القبض على بيدنارسكا، 27 عاماً، في تشرين الأول بعد أن أوقفها ضباط الجمارك في مطار مانشستر، ومعها حقيبتان كبيرتان تحتويان على 40 كجم من القنب. وادعت نجمة Too Hot to Handle أنها حصلت على الحقائب من صديق يُدعى "تكس".
 
وادعت المؤثرة، التي ظهرت في الموسم الثالث من برنامج نتفليكس الشهير، أن هذا الشخص دفع ثمن رحلاتها وأراد منها إحضار ملابس وساعات مصممة من بوكيت.

واستمعت المحكمة إلى أن بيدنارسكا، من بولندا ولكنها تعيش في مانشستر، غير أنها "عاشت بما يتجاوز إمكانياتها" وتراكمت عليها ديون بقيمة 16 ألف جنيه إسترليني.

ولسداد هذا الدين، لجأت إلى الجريمة ووافقت على السفر إلى تايلاند في رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لاستيراد سلع مصممة خارج البلاد مقابل 18 ألف جنيه إسترليني.

وبكت بيدنارسكا في المحكمة عندما تم تجنيبها السجن، بعد إقرارها بالذنب في التهرب الاحتيالي من حظر استيراد عقار من الفئة "ب"، وبدلاً من ذلك، حكم عليها القاضي جون بوتر، بالسجن لمدة 20 شهراً، مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
 
وبالإضافة إلى ذلك، صدر أمر أيضاً إلى بيدنارسكا باستكمال 15 يوماً من متطلبات أنشطة إعادة التأهيل.

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