بعد عقود من قتل "أشهر طفلة ملكة جمال"... تصريح جديد لوالدها يعيد القضية الى الوجهة

أصدر والد الطفلة الأشهر في ملكات الجمال الصغيرات، جون بينيت رامزي تصريحاً جديداً بعد نحو 30 عاماً من مقتل ابنته المروع.





وتحدث والد جون عن أمله المتجدد في العثور أخيرًا على قاتل ابنته، قبل إصدار فيلم وثائقي جديد على Netflix عنها، وفق صحيفة "ميرور".

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وكان جون بينيت متسابقة ملكة جمال الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات اختفت في ليلة عيد الميلاد في بولدر بولاية كولورادو عام 1996، قبل أن يجدها والداها جون وباتسي رامزي، مضروبة ومخنوقة في قبو منزل العائلة، وكانت مذكرة فدية طويلة ومتشعبة قبل ساعات قد طالبت بمبلغ 118.000 دولار للإفراج عنها.



وأحدث مقتل جون بينيت موجة صدمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وأثار عدداً لا يحصى من نظريات المؤامرة في السنوات التي تلت ذلك، لكن التحقيق الذي أجرته الشرطة بعد ذلك شابته أخطاء رئيسية، مثل فشل الشرطة في تأمين المنزل، والتدقيق الإعلامي المكثف، والإزالة العرضية المحتملة للأدلة، مما ترك القضية دون حل بعد ثلاثة عقود.

والأب يبلغ من العمر 80 اليوم، وقال لبرنامج Today على NBC يوم الخميس، إنه يعتقد أن التقدم في تكنولوجيا الحمض النووي يمكن أن يساعد في إغلاق القضية، لكنه زعم أن الشرطة غير راغبة في قبول المساعدة الخارجية، وقال: "نريد أن نبقي القضية حية وأمام الناس، أعتقد أنه يمكن حلها إذا قبلت الشرطة المساعدة من خارج نظامها، كان هذا الخلل لمدة 25 عامًا".



وكانت وفاة جون بينيت موضوعًا للعديد من نظريات المؤامرة على مر السنين، حيث اتهم بعض الأشخاص الوالدين بأنهم القتلة أنفسهم، أو مؤلفي رسالة الفدية، وفي تحقيقاتهم الأولية، اعتقدت الشرطة أن الرسالة، التي قيل إنها كتبت من قبل "مجموعة من الأفراد الذين يمثلون فصيلًا أجنبياً صغيراً"، كانت من تأليف الأم باتسي، قبل أن تقضي محكمة فيدرالية بأن هذا غير مرجح للغاية، لكن العديد من منظري المؤامرة على الإنترنت يواصلون إلقاء اللوم على الأسرة، التي تلقت عدداً لا يحصى من التهديدات بالقتل.





قال الوالد إنه ظل متفائلًا بأن الاهتمام المستمر بوفاة ابنته يعني أن شخصًا ما سيتقدم بإجابات، وقال: "إنه سيف ذو حدين، نحن ممتنون لأن الجمهور، وبصراحة العالم، يهتم بقتل طفلتنا، ونأمل أن يكون هناك شخص يعرف شيئًا ما ليتقدم.

وتم إطلاق المسلسل الوثائقي الجديد المكون من ثلاثة أجزاء على Netflix بعنوان "Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey" في 25 تشرين الثاني، بعد سعي العائلة الذي دام عقودًا من أجل العدالة، والإخفاقات التي أفسدت تحقيقات الشرطة، وسيتضمن مقابلات مع الأب جون وشخصيات رئيسية أخرى تحيط بالقضية.