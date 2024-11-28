"وين اختفى صوتك وقت الحرب".. نجوى كرم تعلق على وقف إطلاق النار وهجوم واسع يطالها

تصدّر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان خرجت عن صمتها لأول مرة وعلقت على وقف اطلاق النار في لبنان، بعد شهرين من العدوان الإسرائيلي.



دقّوا جراس الكنايس، علّوا الأذان، وما نحكي إلا بـ اسم واحد: "اسم لبنان"

نبلّش نعلّم ولادنا الثقافة الوطنية، حتى نخفي صوت كل حدا ما بيحبّ ولو حبّة تراب من أرضو!

لازم نحبّ لبنان، لازم نحبّ كلّ لبنان، حتى نفرجي مين هوّي #لبنان

مش نصّنا للوطن ..

كلّناااااااااا للوطن 🇱🇧 — Najwa Karam (@najwakaram) November 27, 2024 Advertisement

وكتبت نجوى كرم على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "دقّوا جراس الكنايس، علّوا الأذان، وما نحكي إلا بـ اسم واحد: "اسم لبنان".. نبلّش نعلّم ولادنا الثقافة الوطنية، حتى نخفي صوت كل حدا ما بيحبّ ولو حبّة تراب من أرضو!".أضافت: "لازم نحبّ لبنان، لازم نحبّ كلّ لبنان، حتى نفرجي مين هوّي لبنان.. مش نصّنا للوطن ..كلّنا للوطن".ولاقت تغريدة نجوى هذه لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، فانقسمت الآراء بين من ايد كلامها، في حين هاجمها قسم كبير: "مش لتحبيه انت بالاول ؟ جايي هلق تتغني بلبنان من بعد ما وقفت الحرب وتعطينا مواعظ ؟ وين اختفى صوتك وقت الحرب والابادة ع الاقل كنت وصلي صوت لبنان وصوت الجنوب والبقاع وبعلبك، والله بس بتحبو لبنان وقت السلم ووقت الحرب ( صم بكم عمي)". (الجديد)