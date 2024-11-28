"وين اختفى صوتك وقت الحرب".. نجوى كرم تعلق على وقف إطلاق النار وهجوم واسع يطالها

دقّوا جراس الكنايس، علّوا الأذان، وما نحكي إلا بـ اسم واحد: "اسم لبنان"
نبلّش نعلّم ولادنا الثقافة الوطنية، حتى نخفي صوت كل حدا ما بيحبّ ولو حبّة تراب من أرضو!
لازم نحبّ لبنان، لازم نحبّ كلّ لبنان، حتى نفرجي مين هوّي #لبنان
مش نصّنا للوطن ..
كلّناااااااااا للوطن 🇱🇧
— Najwa Karam (@najwakaram) November 27, 2024
دقّوا جراس الكنايس، علّوا الأذان، وما نحكي إلا بـ اسم واحد: "اسم لبنان"
نبلّش نعلّم ولادنا الثقافة الوطنية، حتى نخفي صوت كل حدا ما بيحبّ ولو حبّة تراب من أرضو!
لازم نحبّ لبنان، لازم نحبّ كلّ لبنان، حتى نفرجي مين هوّي #لبنان
مش نصّنا للوطن ..
كلّناااااااااا للوطن 🇱🇧