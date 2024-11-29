"كل شيء قسمة ونصيب"... نور إيهاب تنفصل عن خطيبها

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تواصلت نواعم مع النّجمة الشابة نور إيهاب التي أكدت خبر انفصالها عن خطيبها السابق وزميلها الفنان نور بدر.واكتفت نور بالتعليق على خبر الانفصال الذي امتلأ وسائل التواصل، لتقول في اقتضاب إن «كل شيء قسمة ونصيب»، و«انفصلنا»، متمنية له التوفيق في حياته عامة.وحذفت نور إيهاب كل الصور التي تجمعها بخطيبها السابق من حسابها على انستغرام.وكانت نور في علاقة حب مع زميلها نور وخطيبها السابق، حيث كانا يظهران سوياً في العديد من المناسبات وخارج الوسط الفني، حيث تقدم لها في حفل الفنان تامر حسني الذي بارك لهما وهتف الجمهور باسميهما.وكانت فترة الخطوبة قد امتدت لعامين وأكثر. ولم تعلن نور إيهاب أو خطيبها نور بدر عن سبب الانفصال.وأشار بعض نشطاء التواصل الاجتماعي إلى أن سبب الانفصال يرجع لنجومية نور المتصاعدة بعد فيلم الحريفة 1 و2 مع نور النبوي ومسلسل 6 شهور أيضاً برفقته.يشار إلى أن نور خاضت مؤخراً بطولة مسلسل 6 شهور، مع الفنان نور النبوي، وظهرا سوياً بعدها في حلقة معكم للإعلامية منى الشاذلي، ليحتفلا بنجاح المسلسل، ليظهر بينهما كميا فنية جذابة، كما أشاد الجمهور بالثنائي الفنية الجديدة بينهما.وتواصل نور أيضاً الفترة الحالية عرض مسرحية «ميمو» مع الفنان أحمد حلمي.كما شاركت في رمضان الماضي في مسلسل صدفة مع النجمة ريهام حجاج، ومسلسل الحشاشين مع كريم عبد العزيز. (نواعم)