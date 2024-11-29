18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بسبب حالتها الصحية... أسرة مي عز الدين تقرر إلغاء عزاء والدتها
Lebanon 24
29-11-2024
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرّرت أسرة الفنانة مي عز الدين إلغاء عزاء والدتها، التي توفيت بعد صراع طويل مع المرض، نظراً للحالة النفسية الصعبة التي تمر بها مي بسبب فقدان والدتها.
وقرّرت عائلة مي عز الدين عدم إقامة مراسم عزاء لوالدتها، مراعاةً للحالة النفسية الصعبة للفنانة، ورغبةً منها بإعطائها الوقت الكافي لتتخطى محنتها.
Advertisement
وخيّم الحزن على الوسط الفني، حيث حرص العديد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لمي ومواساتها، ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الجنازة: تامر حسني، طارق صبري، وأحمد عصام.
وشُيّعت جنازة والدة مي من كنيسة الملاك ميخائيل في منطقة الشيراتون، بحضور حشد من الأهل والأصدقاء والفنانين، باستثناء مي التي غابت بسبب حالة الانهيار التي تعيشها.
كما انهالت رسائل التعزية على مي عز الدين، حيث عبّر محبّوها عن خالص تعازيهم لها ودعوا الله أن يصبّرها. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
Lebanon 24
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
02:05 | 2024-11-29
29/11/2024 02:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
02:37 | 2024-11-29
29/11/2024 02:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّها غارة بالقرب من صيدا اليوم.. إليكم ما أبلغته إسرائيل لأميركا
Lebanon 24
قبل شنّها غارة بالقرب من صيدا اليوم.. إليكم ما أبلغته إسرائيل لأميركا
10:47 | 2024-11-28
28/11/2024 10:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّصالات إسرائيليّة باللبنانيين... ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
إتّصالات إسرائيليّة باللبنانيين... ما هو مضمونها؟
10:48 | 2024-11-28
28/11/2024 10:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة طيران عربية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتباراً من الأحد
Lebanon 24
شركة طيران عربية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتباراً من الأحد
12:13 | 2024-11-28
28/11/2024 12:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
09:30 | 2024-11-29
خضعت لجلسة تصوير على سريرٍ... شاهدوا آخر صور لملكة جمال لبنان السابقة
06:40 | 2024-11-29
بعد عدّة أيّام في المستشفى... وفاة ممثلة مكسيكيّة شهيرة (صورة)
03:46 | 2024-11-29
"كل شيء قسمة ونصيب"... نور إيهاب تنفصل عن خطيبها
01:01 | 2024-11-29
بالفيديو: أصالة تنبهر بموهبة طفل تركي في بروفة حفل الكويت
23:00 | 2024-11-28
ما هو أفضل حل لعلاج تساقط الشعر؟
14:23 | 2024-11-28
نور ايهاب تحسم الأمر.. هل انفصلت عن خطيبها الممثل الشهير؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
29/11/2024 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
29/11/2024 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
29/11/2024 17:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24