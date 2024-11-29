"فقدت أغلى ما عندي"... إعلامية معروفة تعلن وفاة ابنيها التوأم

Advertisement

أعلنت الإعلامية المصرية سالي عبد السلام في منشور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" وفاة نجليها التوأم، معبرةً عن حزنها الشديد لفراقهما.وقالت سالي إنها فقدت أغلى ما تملك بعد عامين من الصبر والانتظار، وطلبت الدعاء من متابعيها، موجّهةً رسالة قوية إلى جميع الأشخاص الذين انتقدوها سابقاً لعدم الإنجاب، مؤكدةً أنهم لا يعلمون بمعاناتها وأحلامها.كما انتقدت الضغط الاجتماعي الذي يتعرّض له الكثير من الأزواج بسبب الإنجاب، مؤكدةً أن هذا الأمر شخصي، ولا يحق لأحد التدخل فيه.وعلّقت سالي على ما أصابها بالقول: "قدّر الله وما شاء فعل. من كام يوم... وده بعد سنتين انتظار، التوأم اللي كان نفسي فيهم أوي يا رب... سنتين صبر وإنت مفيش قدامك غير الصبر زي أي رزق والحمد لله أن اختباري كان في الصبر وبس، مش أكتر وكنت طالباها تيجي من عند ربنا خالص، ومن غير تدخل دكاترة... الحمد لله على نعمة الأخذ بعد العطاء... يا رب فقدت أغلى ما عندي... واللي كان هيكون ليا".