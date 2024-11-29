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فنون ومشاهير

أسرة مي عز الدين تلغي عزاء والدتها.. لهذا السبب

Lebanon 24
29-11-2024 | 23:00
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قرّرت أسرة الفنانة مي عز الدين عدم إقامة مراسم عزاء لوالدتها، نظراً للحالة النفسية الصعبة التي تمر بها مي بسبب فقدان والدتها.



وشُيّعت جنازة والدة مي من كنيسة الملاك ميخائيل في منطقة الشيراتون، بحضور حشد من الأهل والأصدقاء والفنانين، باستثناء مي التي غابت بسبب حالة الانهيار التي تعيشها.
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وخيّم الحزن على الوسط الفني، حيث حرص العديد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لمي ومواساتها، ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الجنازة: تامر حسني، طارق صبري، وأحمد عصام.
كما انهالت رسائل التعزية على مي عز الدين، حيث عبّر محبّوها عن خالص تعازيهم لها ودعوا الله أن يصبّرها. 
المصدر: لها

فنون ومشاهير

المرأة

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