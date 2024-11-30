بفستان مُثير.. فنانة لبنانية تستعرض إطلالتها الجريئة في شوارع باريس (صور)

نشرت الفنانة قمر صورا عبر حسابها الخاص على تطيبق انستغرام.



وأطت قمر في شوارع باريس وهي تستعرض إطلالتها بفستان أحمر قصير من المخمل ونسقت معه جاكيت فرو باللون الأبيض.

وكانت قمر مؤخرا في باريس مع ولديها "جيمي" و"لونا" في إجازة عائلية.