Advertisement

المرأة

بفستان مُثير.. فنانة لبنانية تستعرض إطلالتها الجريئة في شوارع باريس (صور)

Lebanon 24
30-11-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1286036-638685588069708931.jpg
Doc-P-1286036-638685588069708931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة قمر صورا عبر حسابها الخاص على تطيبق انستغرام.

وأطت قمر في شوارع باريس وهي تستعرض إطلالتها بفستان أحمر قصير من المخمل ونسقت معه جاكيت فرو باللون الأبيض.
 
 
Advertisement
وكانت قمر مؤخرا في باريس مع ولديها "جيمي" و"لونا" في إجازة عائلية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:30 | 2024-11-30
04:33 | 2024-11-30
02:33 | 2024-11-30
01:52 | 2024-11-30
00:15 | 2024-11-30
23:00 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24