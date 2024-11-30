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المرأة

ريهانا تكشف عن أحمر الشفاه الأحمر المفضّل لديها

Lebanon 24
30-11-2024 | 14:00
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يعرف المعجبون الحقيقيون أن مظهر المكياج الأساسي لريهانا هو الشفاه الحمراء الزاهية. إنها تحب أحمر الشفاه الأحمر كثيراً، في الواقع، كان طلاء الشفاه باللون الأحمر الكرزي غير اللامع للغاية هو أول منتَج أطلقته بعد تأسيس Fenty Beauty في عام 2017.
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بعد سبع سنوات، لم يتغير الكثير. شاركت نجمة البوب أخيراً على Instagram مجموعة صور "سيلفي" تعرض أحدث مساهماتها في حالة أحمر الشفاه الأحمر: إطلالة مفاجئة تضم تسريحة خلية نحل ريترو المجعّدة ومجموعة الشفاه المفضلة لديها.
في المقطع، تبدأ الأم لطفلين بتحديد شفتيها باستخدام قلم تحديد الشفاه Trace'd Out Pencil Lip Liner من Fenty Beauty في The MVP، وهو أحمر لامع بلون أزرق رائع يتميز بثبات لمدة ثماني ساعات. بعد ذلك، تملأ شفتيها بالكامل بالقلم الكريمي قبل تمرير طبقة مشبعة من أحمر الشفاه السائل Icon Velvet Liquid Lipstick من العلامة التجارية في The MVP، وهو طلاء شبه مطفأ مخفوق بدرجة لون أزرق-أحمر متناسقة.
وأحدثت شفتاها الحمراوان القوّيتان المستلهمتان من الخمسينيات وشكلها الفوضوي المستوحى من الستينيات التباين المناسب تماماً مع فستانها الأسود الضيق العصري تماماً، والذي يتميز بفُتحات استراتيجية تمتد على جانبي وركيها. كما أكملت المظهر بإكسسوارات من سلسلة فضّية وسوداء مرصّعة بالماس، بالإضافة إلى خاتمين كوكتيل ضخمين. (لها)
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