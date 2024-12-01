"وحش".. فنانة تدخل القفص الذهبي وتتعرض لانتقادات بسبب فستان زفافها (صور)

بعد عام من عقد قرانهما في الولايات المتحدة، احتفلت الفنانة المصرية ثراء جبيل، بزفافها على الممثل الشاب مختار الديناري في مصر، وقد اقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.



وشاركت دينا عبد المعبود، زوجة المخرج مجدي الهواري، صورًا ومقاطع فيديو من الزفاف، التي سرعان ما انتشرت بين متابعيها، وتلقت ثراء والممثل الشاب تهاني حارة ومباركات من المحبين والجماهير، فيما تعرضت ثراء لانتقادات واسعة بسبب فستان زفافها، فقالت إحدى المتابعات: "مبروك بس الفستان لازم يكون أفخم"، وأضافت أخرى: "مش لايق عليكي ده وحش"...

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وكانت ثراء جبيل احتفلت بخطوبتها من مختار الديناري، نجم مسلسل "ريفو"، وسط أجواء عائلية، في شهر آب 2023، وظهرت حينها مرتدية جامبسوت أبيض مع إكسسوارات بسيطة. (فوشيا)