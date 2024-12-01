"ما معي مصاري وعم إتديّن".. فنانة لبنانية تبكي بسبب وضعها المادي (فيديو)

تحدثت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عن مسيرة حياتها، إذ كشفت عن تعرضها للتحرش بسن 9 أعوام، وزواجها وإنجابها وهي بسن الطفولة، فضلا عن كون المال أحد أسباب طلاقها من الملحن الشهير زياد الرحباني.

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وقالت الممثلة اللبنانية في لقاء مع الإعلامي محمد قيس ضمن بودكاست "عندي سؤال" على قناة المشهد: "قعدوني سنتين ببيتي وشككوني بحالي، وأنا عندي مسؤوليات".

وأضافت: "رحت عند المنتج وقلتلوا ليش ما عم تشغلوني"، وهنا سألها قيس عن تلك اللحظة فقالت: "لأنو ما معي مصاري وعم إتديّن"، وتابعت باكية: "أنا ما عندي مشكلة بس أنا عندي مسؤوليات".