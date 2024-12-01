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المرأة

"بكيت من حقيقيتك".. ممثلة لبنانية توجّه رسالة لكارمن لبس وإعلامي شهير يعلق (صورة)

Lebanon 24
01-12-2024 | 10:51
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نشرت الممثلة اللبنانية القديرة كارمن لبس عبر حسابها على منصة "إكس" قائلة: "فيكن تحضرو حلقة عندي سؤال على يوتيوب، بانتظار تعليقاتكن".
من جانبها، أعادت الممثلة ورد الخال نشر المنشور، وكتبت: "الممثلين الأصيلين، عم يصارعوا شغفهن اللي صار أكبر من مهنتهن… يا كارمن… بكيت من حقيقيتك… الدراما خسرانة كتير أبطال رجال ونساء حفروا اسمهن بقلوب الناس… كل نجاح في وراه سنتين وتلاتة انتظار، للأسف.. اشتقنالك..".

كما نشر الإعلامي محمد قيس عبر خاصية الستوري على إنستغرام منشور ورد الخال، معلقًا: "اشتقنالكم واصعب صعب بس أكيد في أمل. الدراما اللبنانية تاريخ ومش ممكن ينمحى". (رصد لبنان 24) 

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