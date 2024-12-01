"بكيت من حقيقيتك".. ممثلة لبنانية توجّه رسالة لكارمن لبس وإعلامي شهير يعلق (صورة)

الممثلين الاصيلين ، عم يصارعوا شغفهن اللي صار اكبر من مهنتهن… يا كارمن.. بكيت من حقيقيتك… الدراما خسرانة كتير ابطال رجال ونساء حفروا اسمهن بقلوب الناس… كل نجاح في وراه سنتين وتلاتة انتظار ، للأسف..

اشتقنالك..💕🌹 https://t.co/NB0Vv2qA8S — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 30, 2024



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من جانبها، أعادت الممثلة ورد الخال نشر المنشور، وكتبت: "الممثلين الأصيلين، عم يصارعوا شغفهن اللي صار أكبر من مهنتهن… يا كارمن… بكيت من حقيقيتك… الدراما خسرانة كتير أبطال رجال ونساء حفروا اسمهن بقلوب الناس… كل نجاح في وراه سنتين وتلاتة انتظار، للأسف.. اشتقنالك..".كما نشر الإعلامي محمد قيس عبر خاصية الستوري على إنستغرام منشور ورد الخال، معلقًا: "اشتقنالكم واصعب صعب بس أكيد في أمل. الدراما اللبنانية تاريخ ومش ممكن ينمحى". (رصد لبنان 24)