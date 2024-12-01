"بكيت من حقيقيتك".. ممثلة لبنانية توجّه رسالة لكارمن لبس وإعلامي شهير يعلق (صورة)

الممثلين الاصيلين ، عم يصارعوا شغفهن اللي صار اكبر من مهنتهن… يا كارمن.. بكيت من حقيقيتك… الدراما خسرانة كتير ابطال رجال ونساء حفروا اسمهن بقلوب الناس… كل نجاح في وراه سنتين وتلاتة انتظار ، للأسف..
اشتقنالك..💕🌹 https://t.co/NB0Vv2qA8S
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 30, 2024
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الممثلين الاصيلين ، عم يصارعوا شغفهن اللي صار اكبر من مهنتهن… يا كارمن.. بكيت من حقيقيتك… الدراما خسرانة كتير ابطال رجال ونساء حفروا اسمهن بقلوب الناس… كل نجاح في وراه سنتين وتلاتة انتظار ، للأسف..
اشتقنالك..💕🌹 https://t.co/NB0Vv2qA8S