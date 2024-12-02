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المرأة

ملك أحمد زاهر توضح أسباب خسارتها للوزن

Lebanon 24
02-12-2024 | 09:35
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في لقاء لها ضمن برنامج "ET بالعربي"، كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر أسباب خسارتها الواضحة للوزن، وأكدت أنها سعيدة بذلك.
وقالت ملك: "أنا قاصدة أخس، أنا مبسوطة كده أكتر ومرتاحة نفسياً وجسدياً".
من ناحية أخرى، انتهت ملك أحمد زاهر أخيراً من تصوير دورها في مسلسل "أزمة ثقة"، وتشارك في بطولته مع النجمتين نجلاء بدر ومنة فضالي.
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وكانت ملك أحمد زاهر قد كشفت في تصريحات لبرنامج "سبوت لايت"، الذي تقدّمه الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة "صدى البلد"، عن دورها في مسلسل "أزمة ثقة" قائلةً: "دور مريم في "أزمة ثقة" أصعب دور عملته في حياتي، وأكتر دور فيه تحدّي ومتحمّسة ليه ولرد فعل الناس عليه إذا عملته حلو بإذن الله وكنت عند حُسن ظنهم". (لها)
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