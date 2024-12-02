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المرأة
بعد تجسيدها لهذا الدور.. ممثلة شهيرة "مهددة"
Lebanon 24
02-12-2024
|
15:59
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عادت قضية ذبح طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف للواجهة مجددا، بعد عام ونصف من تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلها.
وهددت أسرتها بملاحقة فنانة مصرية كشفت عن تجسيدها لدور الفتاة القتيلة في مسلسل يبث على شاشة إحدى الفضائيات المحلية قريبا.
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وظهرت الممثلة مايان السيد في البرومو الرسمي لمسلسل "ساعته وتاريخه"، المقرر عرضه بدءا من الخميس المقبل، ليتبين أنها ستجسد دور الطالبة التي قتلت ذبحا أمام بوابة الجامعة على يد زميلها محمد عادل.
وحسب ما كشف من أحداث المسلسل، فإن السيد ستتناول رحلة الطالبة من مدينتها وحتى أبواب الجامعة، لحضورها امتحاناً بالكلية قبل مقتلها ذبحا أمام الجميع.
ورغم أن بث المسلسل لم يبدأ بعد ولم يصدر عن الفنانة ما يوضح أنها ستجسد دور نيرة، إلا أن محامي عائلة الفتاة هدد بملاحقة السيد قانونيا.
وقال المحامي خالد عبد الرحمن إنه إذا كان خبر تجسيد شخصية وقضية أشرف ضمن أحداث المسلسل صحيحا، فإنه سيتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا العمل من مؤلف ومخرج وممثلة، مضيفا أن تجسيد دور نيرة لا يجوز دون موافقة كتابية من والدها ودفاعها.
بدورها كتبت شروق أشرف، شقيقة الطالبة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه لا يجوز تجسيد دور شقيقتها دون إذن الأسرة، مهددة برفع دعوى قضائية لإلغاء عرض المسلسل.
وكانت قضية نيرة أشرف قد أثارت رعباً في الشارع المصري، حيث استيقظ المصريون في حزيران من العام 2022 على فاجعة دامية بعد أن تداول مقطع فيديو لطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة في مشهد صادم ودموي. (العربية)
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