من حرير ولونه فوشيا... لن تصدق سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت (صور)

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لطالما كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب الصوت الذي ينتظره جمهور مصر والوطن العربي مهما طال الغياب، فعلى الرغم من غيابها عن الساحة الفنية لفترة ليست بالقليلة، عادت شيرين لتطل على الجمهور من جديد وأحيت حفلًا غنائيًا بالكويت "كامل العدد"، كما تصدّر فستان شيرين عبدالوهاب محركات البحث الشهيرة بسبب سعره.وجرى صنع فستان شيرين عبد الوهاب الذي أطلت بها على جمهورها في حفل الكويت من الحرير باللون الفوشيا، ويحمل توقيع دار أزياء Valentino، ووصل سعره 6500 دولار أي ما يعادل 322 ألف جنيه مصري، إذ اعتمدت على الأكمام الواسعة الطويلة المفتوحة، وفتحة عند منطقة الصدر على شكل حرف V باللون الذهبي.فستان شيرين كان طويلًا وفضفاضًا على شكل عباءة، ونسقت معه حذاءً أسود اللون، بينما ارتدت أقراطًا ماسية لماعة لتضيف رونقًا إلى طلتها، في حين لجأت إلى الإطلالات البسيطة المريحة التي تمكنها من الرقص والغناء على المسرح بكل سهولة.وظهرت خلال الحفل بمكياج اللبناني داني كامل الذي مزج بين ألوان ظلال العين البرونزية والبنفسجية، لتتناسب مع إطلالتها، إذ ركز داني على أن تظهر العيون بشكل ناعم، مع الاعتماد على وضع أحمر الشفاه، واختارت النجمة المصرية تغيير تسريحة شعرها، معتمدة على تسريحة الـ"كاريه" القصير التي تليق بإطلالتها.وحرص خبير المكياج داني كامل على مشاركة مقطع فيديو عبر صفحته على منصة إنستغرام، كشف خلاله عن المكياج الذي ظهرت به شيرين عبد الوهاب خلال الحفل.ويعد هذا الحفل الأول للفنانة شيرين عبد الوهاب منذ أن طرحت ألبومها الأخير عبر مختلف المنصات، إذ ظهرت خلال الحفل رفقة فريق عمل ألبومها الأخير؛ الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت شيرين خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة.