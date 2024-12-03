21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
سوسن بدر تخوض تجربة فنية جديدة
Lebanon 24
03-12-2024
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة سوسن بدر عن خوضها تجربة جديدة عليها، حيث تشارك في عمل درامي ضخم يضم عدداً كبيراً من النجوم العرب.
وكشفت سوسن عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عن بدء تصوير المسلسل الذي يحمل عنوان "الباء تحتها نقطة"، حيث نشرت صوراً من كواليس اليوم الأول للتصوير، وعلّقت عليها بالقول: "أول يوم تصوير من مسلسل "الباء تحتها نقطة"، سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الضخم للكاتبة الكبيرة منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ. العمل يضم نجوماً من الإمارات، البحرين، سوريا، العراق، والسودان".
Advertisement
الجدير بالذكر أن سوسن بدر تألقت أخيراً في سلسلة العمل الوثائقي "أم الدنيا"، الذي يُعد رحلة درامية وثائقية تسلّط الضوء على محطات مهمة من تاريخ مصر العريق. ويتألف المسلسل من 15 حلقة، وتبدأ أحداثه من الفترة الرومانية المسيحية، وتمر ببدايات العصر الإسلامي وتنتهي بالعصر الفاطمي.
وقدّمت سوسن بدر في المسلسل دور الراوية التي تأخذ المشاهدين في رحلة عبر الزمن، مما أضفى على العمل طابع التشويق والإثارة، وساهم في تقديم التاريخ المصري بصورة سلسة وممتعة.
"أم الدنيا" هو أحد أكبر الإنتاجات الوثائقية الدرامية في الوطن العربي. وقد استُخدم في تصويره وإخراجه أحدث التقنيات لتقديم تجربة بصرية مميزة وفريدة من نوعها، وجعله في مصاف الإنتاجات الوثائقية الراقية التي تخاطب الجمهور العربي والعالمي. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
Lebanon 24
ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر
14:21 | 2024-12-02
02/12/2024 02:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
13:35 | 2024-12-02
02/12/2024 01:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تتجول بشوارع بيروت.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
دانييلا رحمة تتجول بشوارع بيروت.. شاهدوا الصورة
10:13 | 2024-12-02
02/12/2024 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
14:00 | 2024-12-02
02/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن خطوة إسرائيلية ضد "حزب الله".. "معاريف" تتحدّث
Lebanon 24
مفاجأة عن خطوة إسرائيلية ضد "حزب الله".. "معاريف" تتحدّث
15:30 | 2024-12-02
02/12/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:26 | 2024-12-03
"كتبت وصيتي"... نورهان تكشف عن أزمتها الصحية الجديدة (فيديو)
00:21 | 2024-12-03
من حرير ولونه فوشيا... لن تصدق سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت (صور)
23:00 | 2024-12-02
زوجة لاعب شهير تفاجئ الجمهور.. شاهدوا كيف بدت في آخر ظهور لها (فيديو)
15:59 | 2024-12-02
بعد تجسيدها لهذا الدور.. ممثلة شهيرة "مهددة"
14:00 | 2024-12-02
بعد زلة لسانها في الحفل.. شيرين عبد الوهاب توجّه رسالة وهذا ما قالته (فيديو)
09:35 | 2024-12-02
ملك أحمد زاهر توضح أسباب خسارتها للوزن
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
03/12/2024 11:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
03/12/2024 11:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
03/12/2024 11:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24