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المرأة
بعد قرار سحب الجنسية منها... فجر السعيد لنوال الكويتية: "حطي بلد المنشأ اللي جيتي منها"
Lebanon 24
03-12-2024
|
09:58
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لا يزال قرار سحب الجنسية الكويتية من الممثل داوود حسين والمطربة نوال الكويتية يحدث تفاعلاً كبيراً في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت تصريحات مقدّمة البرامج فجر السعيد جدلاً واسعاً بسبب هجومها غير المبرر على النجمة الخليجية.
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وقالت السعيد على "إكس": "لو سمحتي شيلي الكويتية وحطي اسم أبوك ظاهر أو بلد المنشأ اللي جيتي منها، هذا يعتبر حالياً بحكم القانون تزوير وشكراً".
وتابعت: "هذا الحكي ينطبق أيضاً على الفنانة شمس، بعد شيلي لقب الكويتيه لأن هذا تزوير لا يقبله القانون... مو كل واحدة ما تبي بلد المنشأ قالت آنا كويتية". (لها)
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