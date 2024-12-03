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المرأة

بعد إنتشار فيديو "فاضح" لزوجها المخرج.. فنانة شهيرة ترد وهذا ما قالته

Lebanon 24
03-12-2024 | 13:04
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انتشر فيديو فاضح للمخرج محمد سامي بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يتحدث بقساوة مع فريق العمل ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور لانتقاده على أسلوبه.

وفي هذا السياق، دافعت الفنانة مي عمر عن زوجها خلال تصريحات صحافية على هامش تكريمها في "مهرجان الإبداع والتميز"، قائلةً: "إنها شاهدت الفيديو المنتشر وتراه طبيعياً جداً ولم تلمس أي تطاول من سامي على العاملين معه"، مؤكدةً أن" أي قائد عمل معرّض لمثل هذه المواقف ولا بد أن يتعامل معها بشكل حازم حتى يستطيع السيطرة على المكان ولا تعمّ الفوضى".
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وكشفت مي أن "زوجها محمد سامي سوف يُكرّم خلال الفترة المقبلة، لكنه مشغول الآن بتصوير مسلسل سيد الناس"، وأنه يريد الانتهاء من التصوير في وقت مناسب، مؤكدةً أن "العمل جيد جداً وتمنّت له النجاح".
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