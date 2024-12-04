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المرأة

كيف ردّت رحمة رياض على منتقدي وجودها بلجنة تحكيم إكس فاكتور؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 01:41
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تحدثت الفنانة رحمة رياض عن مُشاركتها ضمن لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج "X فاكتور" بجوار كل من الفنان اللبناني راغب علامة والفنان الإماراتي فايز السعيد.

وخلال لقائها مع "ET بالعربي" علقت الفنانة رحمة رياض على انتقاد البعض لمُشاركتها بلجنة تحكيم برنامج "X فاكتور" نظرًا لسنها الصغير،حيث قالت رحمة رياض بأنها لا تعلم ماذا تقول مُطالبة من ينتقدها بأن يتابعوا ما يحدث في الخارج وكيفية عملهم بالفن، مؤكدة بأنها لا تريد أن نقلدهم لأننا مختلفون في كل شئ عنهم، ولكن علينا أن نرى كيف يعاملون الفنانين الشباب الجُدد والذين قد حققوا نجاحًا ويؤمنون بآرائهم الفنية.
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وأضافت الفنانة رحمة رياض خلال حديثها بأنها لا تعرف أين المشكلة، فمع كامل تقديرها واحترامها للفنان الذي ظل يُغني ثلاثين عامًا والفنان الذي يُغني منذ 5 سنوات، الاثنان لديهم القدرة على الاستماع للصوت الجيد ومعرفة إن كان موهوباً أم لا، مؤكدة أن بالنهاية كل منهما يستطيع أن يسمع الأغنية ويحكم بشكل جيد.

وخلال اللقاء أيضًا تحدثت الفنانة رحمة رياض عن كواليس مُشاركتها ببرنامج "X فاكتور" بصحبة كل من الفنان راغب علامة والفنان فايز السعيد حيث قالت بأن كواليس العمل معهما ممتعة، موضحة بأن الفنان راغب علامة يجعلها تعيش في قلق ومشاكسة، والفنان فايز السعيد يقهرها أحيانًا فحينما تقول له عليه أن يُجامل هذا الشخص يؤكد لها بأنه لا يستطيع أن يُجامل.
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