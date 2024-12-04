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المرأة

صوره أثارت ضجة.. ممثلة عربية تردّ على انتقادات إطلالاتها الأخيرة

Lebanon 24
04-12-2024 | 05:15
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ردّت الفنانة جيهان خليل على الانتقادات التي طاولتها بسبب إطلالتها الأخيرة في "مهرجان الجونة السينمائي" و"مهرجان القاهرة السينمائي" خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أنها لا تهتم بالانتقادات.
قالت جيهان في تصريحات صحافية على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم اللبناني "أرزة": "مبيشغلنيش انتقادات الإطلالات الجريئة خالص، ومجاليش قبل كده انتقادات أو هجوم من النوع ده، وأنا مش مهتمة بالنقطة دي، أنا بلبس في الغالب مريح، الناس ممكن ميعجبهاش لون أو قصة فستان، لكن ملبستش حاجة فجة أوي لدرجة إن يجيلي هجوم".
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وعن دعم القضية الفلسطينية والشعب اللبناني، من خلال المهرجانات الفنية، وآخرها "مهرجان القاهرة السينمائي"، قالت جيهان خليل: "إحنا بندعم القضية اللبنانية والفلسطينية، دول ناس مظلومة واقع عليهم ظلم إنساني واضح وبيّن، أنا بالنسبة ليا لو بلد تاني لا أنتمي ليها لا لغوياً ولا دينياً ولكن لو وقع عليها ظلم إنساني هدعمها، وإحنا في الآخر يدوب بنتكلم وننزل على السوشيال ميديا، وبندعمهم عن طريق المهرجانات الفنية وده اللي نقدر نعمله، إحنا مش قادة إحنا يدوب فنانين، ويا رب الدعم ده يكون حتى لو توعوي".
(لها)
جيهان خليل
 
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