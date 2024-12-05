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المرأة

"كل الفنانات بيلبسوا مفتح".. فنانة شهيرة ترد على من ينتقد إطلالاتها ويصفها بـ "المُثيرة للجدل"!

Lebanon 24
05-12-2024 | 02:23
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تعجّبت الفنانة رانيا يوسف من انتقاد البعض لإطلالاتها ووصفها بـ"المثيرة للجدل"، مشيرةً في تصريحات إعلامية الى أن السوشيال ميديا هي السبب في إطلاق هذا المصطلح عليها.

وقالت رانيا: "جملة تثير الجدل ظهرت على السوشيال ميديا، يعني إيه بثير الجدل؟ يعني بعمل إيه زيادة عن غير كل زملائي؟ كل الفنانات بيلبسوا المفتّح والمقفّل".
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يُذكر أن رانيا يوسف تعاقدت أخيراً على مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، والذي يلعب بطولته عصام عمر، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وكانت رانيا يوسف قد انتهت من تصوير مسلسل "موضوع عائلي 3"، تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في بطولته كلٌ من: ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد رضوان، سماء إبراهيم...، وهو من إخراج أحمد الجندي.

كما تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها "روج أسود"قريباً. (لها)


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