21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"كل الفنانات بيلبسوا مفتح".. فنانة شهيرة ترد على من ينتقد إطلالاتها ويصفها بـ "المُثيرة للجدل"!
Lebanon 24
05-12-2024
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعجّبت الفنانة رانيا يوسف من انتقاد البعض لإطلالاتها ووصفها بـ"المثيرة للجدل"، مشيرةً في تصريحات إعلامية الى أن السوشيال ميديا هي السبب في إطلاق هذا المصطلح عليها.
وقالت رانيا: "جملة تثير الجدل ظهرت على السوشيال ميديا، يعني إيه بثير الجدل؟ يعني بعمل إيه زيادة عن غير كل زملائي؟ كل الفنانات بيلبسوا المفتّح والمقفّل".
Advertisement
يُذكر أن رانيا يوسف تعاقدت أخيراً على مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، والذي يلعب بطولته عصام عمر، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.
وكانت رانيا يوسف قد انتهت من تصوير مسلسل "موضوع عائلي 3"، تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في بطولته كلٌ من: ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد رضوان، سماء إبراهيم...، وهو من إخراج أحمد الجندي.
كما تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها "روج أسود"قريباً. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
14:22 | 2024-12-04
04/12/2024 02:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة لابنة وائل كفوري وأنجيلا بشارة... هكذا احتفلت بعيد البربارة
Lebanon 24
صورة جديدة لابنة وائل كفوري وأنجيلا بشارة... هكذا احتفلت بعيد البربارة
06:56 | 2024-12-04
04/12/2024 06:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها.. ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها.. ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
08:05 | 2024-12-04
04/12/2024 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
16:09 | 2024-12-04
04/12/2024 04:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مع انتهاء الحرب في لبنان... قلق في إسرائيل من أمرٍ خطير وتحذير عاجل
Lebanon 24
مع انتهاء الحرب في لبنان... قلق في إسرائيل من أمرٍ خطير وتحذير عاجل
06:00 | 2024-12-04
04/12/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:21 | 2024-12-05
بدت بنحافة زائدة.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على أحد شواطئ دبي (صور)
03:09 | 2024-12-05
أطلت ببطن منتفخ.. فنانة شهيرة تُعلن عن حملها الثاني بصور مع زوجها
00:36 | 2024-12-05
"طولتي الغيبة".. ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة ساحرة في الإمارات والجمهور يُطالبها بالعودة إلى التمثيل (صور)
23:00 | 2024-12-04
فنانة معروفة تواجه مشكلة بسبب حملها.. ما هي؟
16:00 | 2024-12-04
طليقة لاعب شهير تخرج عن صمتها.. هل تركها من أجل إمرأة أخرى؟
14:00 | 2024-12-04
خافت وقامت بالصراخ.. مجهولون يقطعون الطريق على نادين الراسي فما القصة؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
05/12/2024 11:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
05/12/2024 11:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
05/12/2024 11:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24