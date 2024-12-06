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فنون ومشاهير
نجمة تعلن حملها بطفلها الثاني.. لكن من الأب؟
Lebanon 24
06-12-2024
|
08:49
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أعلنت النجمة الأميركية آمبر هيرد عن حملها للمرة الثانية، دون الكشف عن هوية والد الطفل الجديد، على غرار حملها بطفلتها الأولى "أونا"، التي تبلغ من العمر 3 سنوات.
وكشف المتحدث باسم نجمة فيلم "Aquaman" الأنباء السارة لمجلة "بيبول"، حيث قال: "لا يزال الحمل في بدايته، لذلك نعتقد أنكم ستحترمون عدم رغبتنا في الخوض بتفاصيل أكثر في هذه المرحلة. ويكفي أن نقول إن آمبر سعيدة بنفسها، وبأوناغ بيج".
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وبالعودة إلى العام 2021، كانت قد أعلنت آمبر، طليقة النجم العالمي جوني ديب، عن ولادة طفلتها أوناغ، حيث أشارت إلى أنها قررت أن تصبح أمًا، لكن بشروطها الخاصة.
وفي ذلك الوقت، شاركت صورة تجمعها بطفلتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلَّقت: أنا متحمسة جدًا لمشاركة هذا الخبر معكم. قبل 4 سنوات، قررت إنجاب طفل، أردت أن أفعل ذلك بشروطي الخاصة، ومن وجهة نظري، أدرك، الآن، مدى أهمية أن نفكر نحن النساء في أحد أهم أجزاء مصائرنا بهذه الطريقة.
وأوضحت آمبر رغبتها في أن يصل المجتمع لفهم أن الزواج ليس ضروريًا للحصول على طفل.
وأضافت: جزء مني يريد أن يؤكد أن حياتي الخاصة ليست من شأن أي شخص. وأدرك أيضًا أن طبيعة وظيفتي تجبرني على السيطرة على هذا الأمر.
واختتمت منشورها: "ولدت ابنتي، في 8 نيسان 2021. اسمها أوناغ بيج هيرد، إنها بداية بقية حياتي". (فوشيا)
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