هل إنفصلت نجوى كرم عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي؟

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اللافت أن زوج الفنانة نجوى كرم، رجل العمل الإماراتي عمر الدهماني غائب بشكل نهائي عن مرافقتها أسبوعياً للرياض لتصوير الحلقات، فيما أكدت معلومات أن انشغال الزوجين باعمالهما هو ما يعيق لقاءهما، لكن البعض همس من أن انفصال نجوى كرم عن زوجها بات قريباً لأسباب كثيرة.يذكر أن نجوى كرم تعد بإصدارات غنائية جديدة مطلع العام المقبل بعد نجاح أغنيات اصدرتها قبل فترة الحرب في لبنان ومشاركتها في لجنة تحكيم "غوت تالنت" ليبقى السؤال:" هل فعلاَ انفصلت نجوى كرم عن زوجها"؟. (نواعم)