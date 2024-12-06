تحت الأمطار الغزيرة.. فنانة لبنانية تحيي حفلها في الكويت (صور)

ضمن فعاليّات الموسم الفنيّ الثقافيّ

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وغنّت عبير نعمة بإحساس عالٍ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر الذي غنّى معها وردّد أغنياتها بكثير من الحب.وتجدر الإشارة أنّ جمهور عبير تحدى البرد، فعلى الرغم من التساقط المفاجىء للامطار الغزيرة، أصر الحاضرون على البقاء ورفضوا تأجيل الحفل، فكانت لحظات مؤثّرة.