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المرأة
تحت الأمطار الغزيرة.. فنانة لبنانية تحيي حفلها في الكويت (صور)
Lebanon 24
06-12-2024
|
23:00
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أحيت الفنّانة عبير نعمة،
ضمن فعاليّات الموسم الفنيّ الثقافيّ
حفلاً غنائياً كامل العدد في الكويت على المسرح المكشوف في حديقة الشهيد من إنتاج وتنظيم شركة A Music.
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وغنّت عبير نعمة بإحساس عالٍ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر الذي غنّى معها وردّد أغنياتها بكثير من الحب.
وتجدر الإشارة أنّ جمهور عبير تحدى البرد، فعلى الرغم من التساقط المفاجىء للامطار الغزيرة، أصر الحاضرون على البقاء ورفضوا تأجيل الحفل، فكانت لحظات مؤثّرة.
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