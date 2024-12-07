بعدما انتشار شائعات ارتباطها بزميلها.. هنا الزاهد تخرج عن صمتها لأول مرة وهذا ما اعلنته

Advertisement

وقالت هنا لدى ظهورها مع الإعلامي معتز الدمرداش ضمن برنامج "ضيفي"، إن "علاقة صداقة تجمعها مع الفنان أحمد حاتم، مضيفة أنها تحب العمل معه كثيراً".وفي سؤال لمعتز الدمرداش، حول طبيعة العلاقة إن كانت صداقة أو علاقة حب، أجابت الممثلة بأن "أحمد حاتم صديق وزميل تعشق العمل معه، وتحبه جداً على المستوى الشخصي". (الجديد)