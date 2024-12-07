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المرأة

بعدما انتشار شائعات ارتباطها بزميلها.. هنا الزاهد تخرج عن صمتها لأول مرة وهذا ما اعلنته

Lebanon 24
07-12-2024 | 07:17
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أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن حقيقة علاقتها بزميلها الفنان المصري أحمد حاتم، بعدما انتشرت شائعات حول وجود علاقى حب بينهما بينهما بعد تعاونهما الفني في عدد من الأعمال الناجحة.

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وقالت هنا لدى ظهورها مع الإعلامي معتز الدمرداش ضمن برنامج "ضيفي"،  إن "علاقة صداقة تجمعها مع الفنان أحمد حاتم، مضيفة أنها تحب العمل معه كثيراً".

وفي سؤال لمعتز الدمرداش، حول طبيعة العلاقة إن كانت صداقة أو علاقة حب، أجابت الممثلة بأن "أحمد حاتم صديق وزميل تعشق العمل معه، وتحبه جداً على المستوى الشخصي". (الجديد) 
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