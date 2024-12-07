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المرأة

أصبحت تستخدم "العكازات".. نجمة شهيرة تتعرض لحادث (صورة)

Lebanon 24
07-12-2024 | 08:01
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أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان،عبر خاصية السنوري عبر حسابها الخاص بإنستغرام، صورة لقدمها وهي ترتدي حذاءً طبياً أسود.

وكتبت كيم على الصورة: "يا إلهي. لقد كُسرت قدمي في العطلة". واضطرت النجمة إلى استخدام العكازات أثناء مشاركتها الأخبار مع معجبيها.
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هذا ولم تكشف كيم لمعجبيها وجمهورها كيف حدث الحادث، لكنها كانت مشغولة بالاحتفال بيوم ميلاد ابنها؛ سانت، الذي تشاركه مع زوجها السابق كاني ويست، والبالغ من العمر تسع سنوات. (سيدتي) 

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