أصبحت تستخدم "العكازات".. نجمة شهيرة تتعرض لحادث (صورة)

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وكتبت كيم على الصورة: "يا إلهي. لقد كُسرت قدمي في العطلة". واضطرت النجمة إلى استخدام العكازات أثناء مشاركتها الأخبار مع معجبيها.هذا ولم تكشف كيم لمعجبيها وجمهورها كيف حدث الحادث، لكنها كانت مشغولة بالاحتفال بيوم ميلاد ابنها؛ سانت، الذي تشاركه مع زوجها السابق كاني ويست، والبالغ من العمر تسع سنوات. (سيدتي)