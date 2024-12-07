بعد سحب الجنسية منها.. هل إعتزلت نوال الكويتية؟

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وأوضحت نوال الكويتية، على هامش حفلها الغنائي الذي أحيته في قطر، أنها تفاجأت بتداول البعض هذه الأنباء، وردّت بعفوية على موضوع اعتزالها الفن قائلة: "أنا متفاجئة مثلك".وأشارت إلى أن موضوع الاعتزال "أمر وارد لكل فنان، لكني سأعلن هذا الأمر إذا قررته وسأكون صريحة مع الجمهور".وفي الوقت نفسه، تصر النجمة الخليجية على تجاهل قرار سحب الجنسية منها، ولم تتطرق للحديث عنه في اللقاءات الصحفية أو على السوشيال ميديا، وركزت على اهتمامها وحديثها عن حفلاتها وأعمالها الفنية الجديدة والأغاني التي ستقدمها في الحفل، موضحة أنها اختارت أغاني طلبت منها من الجمهور القطري بالفعل، بالإضافة إلى بعض الأغاني الخاصة التي قررت أداءها، قائلة: "ضفت كم أغنية عليهم عشان أنا بخاطري أغنيهم".وكان الجمهور قد تداول مقطع فيديو قصير ظهرت فيه نوال حزينة وهي داخل المطار مع ابنتها الوحيدة وأشاروا إلى أنها تغادر دولة الكويت، تنفيذاً لقرار السلطات الكويتية بسحب الجنسية منها ومن عدد كبير من الأشخاص دون أن توضح الأسباب. (لها)