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المرأة

بطريقة رومانسية وأجواء مليئة بالحب.. زوجة فنان سوري تحتفل بعيد ميلاده (صور)

Lebanon 24
07-12-2024 | 16:00
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احتفلت زوجة الممثل السوري معتصم النهار، سيدة الاعمال لين برنجكجي بعيد ميلاده لـ 40 على طريقتها الرومانسية.
نشرت لين برنجكجي في الستوري عبر حسابها على انستغرام صور توثق احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان معتصم النهار، داخل منزلهما بأجواء مليئة بالحب والفرح مع ابنتهما ساندرا، وعلقت على الصورة  وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لحبي، أعز أصدقائي، كل شيء، الحياة أكثر إشراقًا معك، للمزيد من الضحك والحب والذكريات معًا، أحبك".
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ولفت قالب الحلوى أنظار الجمهور بشكله وتوسطه رقم 40، وهو العمر الحقيقي لمعتصم.

ونشرت أيضا لين صورة ثانية مع معتصم وعلقت: "عيد ميلاد سعيد مومو". (الجديد) 











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