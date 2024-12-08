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المرأة

سعر حقيبتها أكثر من 5000 دولار.. شاهدوا إطلالة منى زكي خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي

Lebanon 24
08-12-2024 | 02:46
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تحرص النجمة منى زكي على حضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتواجدت في ثالث أيام المهرجان بإطلالة بسيطة وأنيقة.

واختارت منى زكي فستانا بلون رمادي، بطول متوسط وبأكمام بطول ثلاثة أرباع، من تصميم Emilia Wickstead، مصنوع من صوف ميرينو فائق النعومة وشبه مهيكل، ويعكس التصميمات العملية لأربعينيات القرن العشرين، يتميز هذا الفستان بتصميم بسيط وضيق، بفتحة رقبة عميقة على شكل حرف V، ويصل سعره إلى 1125 جنيه سترليني، أي ما يعادل 1400 دولار.
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ونسقت منى زكي الفستان مع حقيبة من تصميم دار Dior، يصل سعرها إلى 4500 دولار. (في الفن)

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