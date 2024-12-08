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المرأة

استعرضت حملها بفستان أحمر ضيق.. فنانة مصرية تجذب الأنظار خلال حفل زفاف أصدقائها

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:00
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نشرت الفنانة المصرية كارمن سليمان عدة صور لها عبر حسابها في إنستغرام، وهي تتباهى بحملها في حفل زفاف أصدقائها، إذ اختارت فستانًا ضيقًا باللون الأحمر يبرز بطنها من توقيع المصمم أسامة محمد.
 
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وكشفت الفنانة المصرية كارمن سليمان عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حملها بطفلها الثاني من زوجها ومواطنها الملحن والموزع الموسيقي مصطفى جاد.
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