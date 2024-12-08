استعرضت حملها بفستان أحمر ضيق.. فنانة مصرية تجذب الأنظار خلال حفل زفاف أصدقائها

نشرت الفنانة المصرية كارمن سليمان عدة صور لها عبر حسابها في إنستغرام، وهي تتباهى بحملها في حفل زفاف أصدقائها، إذ اختارت فستانًا ضيقًا باللون الأحمر يبرز بطنها من توقيع المصمم أسامة محمد.

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