"اللهم لا شماتة".. راقصة مصرية تفرح لاعتقال طليقها الفنان سعد الصغير وتفضح المستور (صورة)

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وجهت الراقصة شمس المغربي، طليقة الفنان سعد الصغير، رسالة له بعد صدور حكم قضائي بحبسه ثلاث سنوات بتهمة تعاطي المخدرات، عبرت فيها عن شماتتها في الظروف الصعبة التي يمر بها.وكتبت شمس المغربي، عبر حسابها على فايسبوك: "يمهل ولا يهمل ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.. اللهم لا شماتة عمري ما بطلت أدعي وأحسبن عليك أنت دمرت حياتي وأذتني كتير وعملت فيا اللي عمر ما يتخيله بشر.. أتكلمت في شرفي وعرضي وقطعت بنتي حتت وهي مولوده حية وقهرت قلبي عليها.. وضيعت مستقبلي وأذتني في شغلي، عشان تذلني وأحتاج ليك وكنت بتدبر لي كل شوية مصيبة عشان تحبسني".وأعربت شمس عن شعورها بالارتياح لرؤية "الكلبشات" في يدي سعد، مؤكدة أنها لن تسامحه على ما وصفته بـ"جرائم" ارتكبها بحقها وابنتهما، التي أشارت إلى أنها وُلدت حية لكنه "قضى على حياتها"، حسب زعمها. (البوابة)