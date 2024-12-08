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المرأة
هل دخلت روان بن حسين في علاقة حب؟ (صور)
Lebanon 24
08-12-2024
|
15:35
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أثارت الفنانة والمؤثرة روان بن حسين فضول متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركتهم ثلاث صور غامضة تجمعها بشاب، دون أن تكشف هويته.
روان بصور غامضة مع حب حياتها
ظهرت روان في الصور مستمتعةً بأجواء صباحية مميزة، وعلقت على المنشور بعبارة: الصباح مع حب كل حياتي، اللافت للنظر أنها اكتفت بإظهار ذراع الشاب فقط في الصور، مما أثار تساؤلات عديدة حول هويته وعلاقته بها.
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إحدى الصور التُقطت داخل سيارة، حيث بدت روان مبتسمة، بينما ظهر جزء من ذراع الشاب بجانبها، وفي صورة أخرى، ظهرت يداهما متشابكتين في أثناء المشي، مما أضاف لمسة رومانسية بسيطة، ولكن مليئة بالغموض.
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روان حسين تغلق التعليقات على المنشور
اللافت في المنشور، قرار روان إغلاق التعليقات، مما منع المتابعين من التعبير عن آرائهم أو توجيه أسئلة حول هوية الشخص الذي وصفته بـ"حب حياتها".
ورغم ذلك، انتشرت التكهنات والتعليقات عبر منصات أخرى، وانقسمت الآراء بين من يعتقد أنها تحاول إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، ومن ينتظر منها توضيحًا قريبًا.
هذا المنشور يُظهر ميل روان إلى مشاركة لحظاتها الشخصية بطريقة مدروسة، تجمع بين الكشف والغموض، مما يضفي طابعًا خاصًا على محتواها، ويزيد تفاعل جمهورها الذي يتابعها بشغف.
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