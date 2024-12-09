"ربنا يسهل"... ما حقيقة حمل إيمي سمير غانم في طفلها الثاني؟

Advertisement

"ربنا يسهل.. وخلي أمك تدعيلي".. أول تعليق لـ حسن الرداد و إيمي سمير غانم على تساؤلات الجمهور حول حملها بطفلها الثاني بعد ظهورها في إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة برفقته.وفي التفاصيل، وردا على سؤال حول متى سنرى اخ أو أخت لفادي طفلهما الأول قال حسن: " إنه سمع الشائعات من عدد من الأصدقاء ولكنه لم يتابع تعليقات الجمهور على الأمر كونه مشغول بالمهرجان،، فقال: "يا رب انشالله مضيفا: "ربنا يسهل انشالله".أما إيمي وبكل عفوية طلبت من مراسلة ET بالعربي أن تجعل والدتها تدعو لها".ويحضر حسن وإيمي فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى االدولي مع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: مني ذكي ، إلهام شاهين، أسر ياسين ، نادية الجندي ، أروي جودة ، حسن الرداد ، زينة ، نور النبوي ، نبيلة عبيد ، لبلبة.يذكر أن إيمي عائدة إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب تجاوز الـ5 سنوات، وذلك بعد ما كشف زوجها حسن أنهما يحضران لمسلسل جديد يشاركان من خلاله في موسم الدراما الرمضانية 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل عزمي وأشجان في رمضان 2018.وفي تصريح سابق لايمي قالت أن العمل مع الزوج أسهل من العمل مع الأب والأم، عندما كان والدي يعمل معي كنت أحرص على متابعة كل التفاصيل الخاصة به فأنا وقتها أتحول إلى والدته. (ET بالعربي)